【UGL事件】稱律政司說法不清晰　查錫我：應說明梁振英收利益有否獲戴德梁行同意 (10:41)

律政司昨指，戴德梁行知悉梁振英與UGL簽訂協議並接受款項以「不作競爭、不作挖角」，梁與UGL就收購的談判亦符合其時財困的戴德梁行之利益，未能確立戴德梁行不同意梁接受款項，或該行為屬《防止賄賂條例》針對代理人接受利益的罪行，故「沒合理機會就梁振英貪污的控罪達至定罪」。

查錫我稱，上述說法「似乎不太清晰」，應說明戴德梁行有否批准梁振英收受利益。他續說，戴德梁行作為有限公司，一定要將其會議紀錄保存7年，可將之交出來看。就「知悉」一說，查錫我認為要交代戴德梁行是事前還是事後知悉，「若是事後知悉，全香港也知道」，惟關鍵仍是有否批准。

行會成員、資深大律師湯家驊表示對律政司決定不感到意外，因事件的主要行為元素在海外發生。查錫我認為，若湯的看法正確，廉署根本不應立案調查，「這是司法管轄權問題，若無（司法管轄權），廉署不應立案調查」。

查錫我又說，廉署成立至今調查過很多海外公司，要視乎罪行在哪裏構成，不能一概而論。

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