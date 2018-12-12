星光大道料明年首季重新對外開放　綠化面積增加8倍 (22:50)

海濱事務委員會轄下的九龍、荃灣及葵青海濱發展專責小組將於本月18日開會，討論尖沙嘴星光大道的最新進展。根據康文署提文的最新文件，翻新後的星光大道設計將加入更多綠化及休憩元素，包括專門設計、呈格子結構形的拱道，並設有植物及霧化系統，將星光大道營造為鬱鬱蔥蔥的海濱長廊，舉辦各類活動的公共空間。

文件指，星光大道亦會加強「本港電影」的元素，形容星光大道是呈現本港電影業特色的地標，以加強遊客對本港電影的認識，當中電影女神像、梅艷芳像、麥兜及李小龍像4個銅像，將重新安置在星光大道內，會提高銅像底座，並設流水式水景作「保護」，不再設有鐵馬分隔；而電影明星的「手印」位置，亦改為設置在欄杆上，高度大約為成年人的腰部位置，以方便遊客拍照。

另外，由康文署管理的尖沙咀海濱長廊，亦會以「藝術與電影」作主題，會進行宣傳，並吸引藝術、文化和電影活動在此舉辦。星光大道未來亦會設置1個小食亭及5架流動車，康文署指出，目前有6間營辦商成功投得，將提供小食、飲料及紀念品等。康文署並指，已成立管理委員會，負責監督星光大道的管理、營運和成效，並會將星光大道營造為世界級的海濱地標。

尖沙嘴星光大道於2015年10月關閉維修及翻新，原定今年第三季重開，但康文署早前表示，由於星光大道的橋面及橋墩於1980 年代建成，已使用30 年，受海浪嚴重侵蝕影響，經商討後決定拆卸及重建所有橋墩，預計延遲至明年首季才能開放。

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