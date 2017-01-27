【UGL事件】周浩鼎：尊重廉署律政司專業決定不檢控　林卓廷尹兆堅：震驚及非常失望 (22:15)

廉政公署今日發新聞稿講述UGL事件，稱沒有足夠證據向前行政長官梁振英及民建聯立法會議員周浩鼎提出檢控，而達致合理機會定罪。周浩鼎今晚在facebook發帖文，指尊重廉政公署及律政司，就這次事件所作出的調查，及依法獨立作出的專業決定，並希望事件告一段落。
近年不時在fb貼圖貼文的梁振英，則暫時未見就今次事件發表任何回應。另一方面，向廉署舉報的民主黨立法會議員林卓廷及尹兆堅，均對當局決定表示震驚及非常失望。尹兆堅表示，事件牽涉重大公眾利益，律政司今次決定亦極具爭議，須公開作出此決定的「全面法律理據」 (full legal advice)，律政司長鄭若驊亦要到立法會解釋。
林卓廷表示，是次梁振英與UGL簽訂協議一事跟前任特首曾蔭權涉貪案相比，梁的事件性質看似較曾的案件嚴重，對於律政司決定不檢控，感到莫名其妙。
另一方面，立法會調查梁振英UGL事件的專責委員會成員梁美芬認為，廉署和律政司的決定，顯示委員會已沒有價值，稍後會正式要求停止委員會調查。另一名委員會成員何君堯表示，事件現已水落石出，欣然接受結果。
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