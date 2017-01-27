【UGL事件】周浩鼎：尊重廉署律政司專業決定不檢控　林卓廷尹兆堅：震驚及非常失望 (22:15)

近年不時在fb貼圖貼文的梁振英，則暫時未見就今次事件發表任何回應。另一方面，向廉署舉報的民主黨立法會議員林卓廷及尹兆堅，均對當局決定表示震驚及非常失望。尹兆堅表示，事件牽涉重大公眾利益，律政司今次決定亦極具爭議，須公開作出此決定的「全面法律理據」 (full legal advice)，律政司長鄭若驊亦要到立法會解釋。

林卓廷表示，是次梁振英與UGL簽訂協議一事跟前任特首曾蔭權涉貪案相比，梁的事件性質看似較曾的案件嚴重，對於律政司決定不檢控，感到莫名其妙。

另一方面，立法會調查梁振英UGL事件的專責委員會成員梁美芬認為，廉署和律政司的決定，顯示委員會已沒有價值，稍後會正式要求停止委員會調查。另一名委員會成員何君堯表示，事件現已水落石出，欣然接受結果。

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