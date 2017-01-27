港聞
下一篇 上一篇

【UGL事件】周浩鼎：尊重廉署律政司專業決定不檢控　林卓廷尹兆堅：震驚及非常失望 (22:15)

廉政公署今日發新聞稿講述UGL事件，稱沒有足夠證據向前行政長官梁振英及民建聯立法會議員周浩鼎提出檢控，而達致合理機會定罪。周浩鼎今晚在facebook發帖文，指尊重廉政公署及律政司，就這次事件所作出的調查，及依法獨立作出的專業決定，並希望事件告一段落。

近年不時在fb貼圖貼文的梁振英，則暫時未見就今次事件發表任何回應。另一方面，向廉署舉報的民主黨立法會議員林卓廷及尹兆堅，均對當局決定表示震驚及非常失望。尹兆堅表示，事件牽涉重大公眾利益，律政司今次決定亦極具爭議，須公開作出此決定的「全面法律理據」 (full legal advice)，律政司長鄭若驊亦要到立法會解釋。

林卓廷表示，是次梁振英與UGL簽訂協議一事跟前任特首曾蔭權涉貪案相比，梁的事件性質看似較曾的案件嚴重，對於律政司決定不檢控，感到莫名其妙。

另一方面，立法會調查梁振英UGL事件的專責委員會成員梁美芬認為，廉署和律政司的決定，顯示委員會已沒有價值，稍後會正式要求停止委員會調查。另一名委員會成員何君堯表示，事件現已水落石出，欣然接受結果。

相關報道：【UGL事件】律政司：戴德梁行知悉梁振英UGL協議條款　周浩鼎不至於公職人員行為失當

相關報道：【UGL事件】律政司：沒有足夠證據檢控梁振英周浩鼎

 

 

 

 

相關字詞﹕律政司 梁振英 林卓廷 尹兆堅 周浩鼎 ugl事件 民主黨 廉政公署 編輯推介

上 / 下一篇新聞

【Emily Online．短片】消防處150周年短片　父子父女兄弟情感動網民
【Emily Online．短片】消防處150周年短片　父子父女兄弟情感動網民
天文台今錄得入冬後最低溫13.5度　
天文台今錄得入冬後最低溫13.5度　
【UGL事件．短片】民主黨促鄭若驊赴立會交代不起訴梁振英理據　否則提司法覆核
【UGL事件．短片】民主黨促鄭若驊赴立會交代不起訴梁振英理據　否則提司法覆核
棚工墮平台昏迷　搶救不治
棚工墮平台昏迷　搶救不治
24歲渣馬跑手昏迷不治　急救員：現場僅單車隊及急救站有心臟除顫器
24歲渣馬跑手昏迷不治　急救員：現場僅單車隊及急救站有心臟除顫器
高院裁定公民廣場使用限制違憲違法　行政署上訴：需釐清法律觀點
高院裁定公民廣場使用限制違憲違法　行政署上訴：需釐清法律觀點
【紅磡站調查聆訊】沙中線監核顧問：一般無需到地盤巡查　靠港鐵文件紀錄監工
【紅磡站調查聆訊】沙中線監核顧問：一般無需到地盤巡查　靠港鐵文件紀錄監工
「道士」涉藉「檢查屍毒」非禮母女　事主引述被告稱遭「二千年女妖」寄生
「道士」涉藉「檢查屍毒」非禮母女　事主引述被告稱遭「二千年女妖」寄生
前職員擅生產出售停產「海狗丸」　天壽堂入稟索還祖傳秘方及損失
前職員擅生產出售停產「海狗丸」　天壽堂入稟索還祖傳秘方及損失
【UGL事件】離場時沒回應記者追問　梁振英演講：退休友賣港住宅搬往珠西買樓
【UGL事件】離場時沒回應記者追問　梁振英演講：退休友賣港住宅搬往珠西買樓
【佔中9人案】黃浩銘代表律師：集會關乎爭取最基本憲法權利　質疑是否完全不能容忍
【佔中9人案】黃浩銘代表律師：集會關乎爭取最基本憲法權利　質疑是否完全不能容忍
24歲渣馬跑手昏迷後不治　死者母質疑大會遲通知　律敦治轉院耗時長
24歲渣馬跑手昏迷後不治　死者母質疑大會遲通知　律敦治轉院耗時長
【流浮山生蠔風波】《東張西望》批食安中心誤導　漁護署：香港蠔只適合熟食
【流浮山生蠔風波】《東張西望》批食安中心誤導　漁護署：香港蠔只適合熟食
【短片】警隊成立175周年　明年1月辦大匯演　周日起向公眾派門票
【短片】警隊成立175周年　明年1月辦大匯演　周日起向公眾派門票
高院裁一地兩檢合憲　湯家驊籲勿法律政治混談　指人大行使權力是法治體現
高院裁一地兩檢合憲　湯家驊籲勿法律政治混談　指人大行使權力是法治體現
《東張西望》︰食安中心與漁護署缺乏溝通誤導觀眾　本地蠔可透過淨化生食
《東張西望》︰食安中心與漁護署缺乏溝通誤導觀眾　本地蠔可透過淨化生食
雙子座流星雨周五晚高峰期　港大物理系：光污染影響每小時或僅見15顆
雙子座流星雨周五晚高峰期　港大物理系：光污染影響每小時或僅見15顆
中環灣仔繞道隧道滲水　路政署：巡查發現輕微鏽迹　不影響通車
中環灣仔繞道隧道滲水　路政署：巡查發現輕微鏽迹　不影響通車
【短片】高院裁一地兩檢合憲　陳淑莊：不論輸贏最後都是港人輸
【短片】高院裁一地兩檢合憲　陳淑莊：不論輸贏最後都是港人輸
【UGL事件】唐英年：尊重律政司決定
【UGL事件】唐英年：尊重律政司決定
「道士」涉藉「檢查屍毒」侵犯母女　事主：不信被告所言仍遭非禮
「道士」涉藉「檢查屍毒」侵犯母女　事主：不信被告所言仍遭非禮
率團訪京　唐英年引述張曉明4點要求　談取締港獨團體未提23條
率團訪京　唐英年引述張曉明4點要求　談取締港獨團體未提23條
【紅磡站調查聆訊】工程設計顧問：港鐵交屋宇署圖則不反映施工實况
【紅磡站調查聆訊】工程設計顧問：港鐵交屋宇署圖則不反映施工實况
高院裁一地兩檢合憲　判辭：港法院不應無視中國憲法　設內地口岸區「體現高度自治」
高院裁一地兩檢合憲　判辭：港法院不應無視中國憲法　設內地口岸區「體現高度自治」
【佔中9人案】辯方：張秀賢無呼籲無限期逗留　不能排除警放催淚彈間接致佔領金鐘
【佔中9人案】辯方：張秀賢無呼籲無限期逗留　不能排除警放催淚彈間接致佔領金鐘
私家車疑轉線　電單車收掣不及撞上　司機輕傷送院
私家車疑轉線　電單車收掣不及撞上　司機輕傷送院
立法近廿年　逾八成中成藥仍未獲證冊證明書　申訴署斥食衛局衛生署「責無旁貸」
立法近廿年　逾八成中成藥仍未獲證冊證明書　申訴署斥食衛局衛生署「責無旁貸」
公共Wifi？免費充電器？　調查指逾半青少年網絡安全意識欠佳
公共Wifi？免費充電器？　調查指逾半青少年網絡安全意識欠佳
【多圖】南京大屠殺81年　港府公祭　林鄭獻花圈
【多圖】南京大屠殺81年　港府公祭　林鄭獻花圈
【短片】錯誤用藥非可檢控罪行　多次違規無撤牌　申訴署斥社署監管安老服務不足
【短片】錯誤用藥非可檢控罪行　多次違規無撤牌　申訴署斥社署監管安老服務不足
【短片】高院裁定「一地兩檢」合憲　梁國雄指會上訴　斥違背法治　籲法官記得誓詞
【短片】高院裁定「一地兩檢」合憲　梁國雄指會上訴　斥違背法治　籲法官記得誓詞
【UGL事件】林卓廷促律政司赴立法會交代　梁美芬斥無聊
【UGL事件】林卓廷促律政司赴立法會交代　梁美芬斥無聊
警葵青檢15萬元毒品拘兩人
警葵青檢15萬元毒品拘兩人
高院裁定「一地兩檢」合憲
高院裁定「一地兩檢」合憲
【UGL事件】稱律政司說法不清晰　查錫我：應說明梁振英收利益有否獲戴德梁行同意
【UGL事件】稱律政司說法不清晰　查錫我：應說明梁振英收利益有否獲戴德梁行同意
【UGL事件】指律政司無講理據僅有結論如內地　張達明斥一國兩制走樣
【UGL事件】指律政司無講理據僅有結論如內地　張達明斥一國兩制走樣
深水埗三車串燒　揭被撞平治無繳牌費遭票控
深水埗三車串燒　揭被撞平治無繳牌費遭票控
男子追巴士拍車門　不慎敲碎車門玻璃　警安排賠償
男子追巴士拍車門　不慎敲碎車門玻璃　警安排賠償
【短片】19歲青年駕跑車　失控剷入咖啡店　涉酒駕被捕
【短片】19歲青年駕跑車　失控剷入咖啡店　涉酒駕被捕
深水埗男劏房吸煙　煙蒂未熄引火警
深水埗男劏房吸煙　煙蒂未熄引火警
【UGL事件】終止調查委員會？　周浩鼎：調查進行中　不能回應
【UGL事件】終止調查委員會？　周浩鼎：調查進行中　不能回應
民主黨59人退黨　湯家驊：深感惋惜
民主黨59人退黨　湯家驊：深感惋惜
多雲乾燥　最高氣溫17度
多雲乾燥　最高氣溫17度
星光大道料明年首季重新對外開放　綠化面積增加8倍
星光大道料明年首季重新對外開放　綠化面積增加8倍
尖沙嘴一樓一掃黃　男女爬大廈外牆逃走　內地女子冷氣跳下傷腳
尖沙嘴一樓一掃黃　男女爬大廈外牆逃走　內地女子冷氣跳下傷腳
59名民主黨黨員退黨　批評林卓廷「毫無政治道德」
59名民主黨黨員退黨　批評林卓廷「毫無政治道德」
一精神科男病人離開九龍醫院後失去聯絡
一精神科男病人離開九龍醫院後失去聯絡
【紅磡站調查聆訊】工程設計顧問：禮頓做法不正常
【紅磡站調查聆訊】工程設計顧問：禮頓做法不正常
【UGL事件】律政司：戴德梁行知悉梁振英UGL協議條款　周浩鼎不至於公職人員行為失當
【UGL事件】律政司：戴德梁行知悉梁振英UGL協議條款　周浩鼎不至於公職人員行為失當
7年半逾35萬人持單程證來港　當中5.1萬名「超齡子女」近九成已來港
7年半逾35萬人持單程證來港　當中5.1萬名「超齡子女」近九成已來港
【UGL事件】律政司：沒有足夠證據檢控梁振英周浩鼎
【UGL事件】律政司：沒有足夠證據檢控梁振英周浩鼎
觀塘工業意外　男工遭起重機砸腳送院治理
觀塘工業意外　男工遭起重機砸腳送院治理
理大鍾劍華指教職員餐廳霸王餐成風　引述收銀員稱：研究生可使用後情况惡化
理大鍾劍華指教職員餐廳霸王餐成風　引述收銀員稱：研究生可使用後情况惡化
保釣行動郭紹傑靖國神社示威被捕　中國駐日使館：已要求探視
保釣行動郭紹傑靖國神社示威被捕　中國駐日使館：已要求探視
Google今年度搜尋榜　「延禧攻略」居首　「山竹」膺2018熱爆頭條
Google今年度搜尋榜　「延禧攻略」居首　「山竹」膺2018熱爆頭條
HMV遭環球唱片入稟追50.3萬貨款及違協議賠償
HMV遭環球唱片入稟追50.3萬貨款及違協議賠償
林鄭：望香港主導推廣「一帶一路」旅遊發展
林鄭：望香港主導推廣「一帶一路」旅遊發展
大學校長會支持產假增至14周　八大各自執行
大學校長會支持產假增至14周　八大各自執行
收信指中獎但須先繳稅　港人被騙入稟追討逾百萬
收信指中獎但須先繳稅　港人被騙入稟追討逾百萬
藉旅團活動非禮4男童　童軍領袖認罪判入教導所
藉旅團活動非禮4男童　童軍領袖認罪判入教導所
今日起可換千元新鈔　兌20張市民：封利市給兒女新抱
今日起可換千元新鈔　兌20張市民：封利市給兒女新抱
【紅磡站調查聆訊】馬時亨斥禮頓不負責任　指公眾給港鐵很大壓力
【紅磡站調查聆訊】馬時亨斥禮頓不負責任　指公眾給港鐵很大壓力
【佔中9人案】戴耀廷結案陳辭全文（中文版）
【佔中9人案】戴耀廷結案陳辭全文（中文版）
【佔中9人案】戴耀廷結案陳辭全文（英文版）
【佔中9人案】戴耀廷結案陳辭全文（英文版）
【佔中9人案】戴耀廷：若有罪，罪名是在香港艱難時刻仍敢於散播希望　不怕入獄
【佔中9人案】戴耀廷：若有罪，罪名是在香港艱難時刻仍敢於散播希望　不怕入獄
【佔中9人案】戴耀廷結案陳辭：警不負責任封鎖示威區道路　須為之後所有事負責
【佔中9人案】戴耀廷結案陳辭：警不負責任封鎖示威區道路　須為之後所有事負責
【紅磡站調查聆訊】馬時亨：震驚報告螺絲帽數量有誤　指政府能忍無能者但不容不準確報告
【紅磡站調查聆訊】馬時亨：震驚報告螺絲帽數量有誤　指政府能忍無能者但不容不準確報告
退差餉擬限一業主一伙　鍾國斌批不公平：不如不退　郭家麒：撥亂反正
退差餉擬限一業主一伙　鍾國斌批不公平：不如不退　郭家麒：撥亂反正
帝景峰單位遇竊　夾萬內手表不翼而飛
帝景峰單位遇竊　夾萬內手表不翼而飛
天水圍女子燒炭亡
天水圍女子燒炭亡
【佔中9人案】戴耀廷結案陳辭：案件關乎一群深愛香港的港人　指中國政府先不公義違承諾
【佔中9人案】戴耀廷結案陳辭：案件關乎一群深愛香港的港人　指中國政府先不公義違承諾
赴日本靖國神社示威　保釣行動郭紹傑被捕
赴日本靖國神社示威　保釣行動郭紹傑被捕
【北角保母車溜前撞人．短片】死者家屬傷心認屍　警驗車官檢驗肇事保母車
【北角保母車溜前撞人．短片】死者家屬傷心認屍　警驗車官檢驗肇事保母車
【紅磡站調查聆訊】港鐵：盡力明年1月底前完成東西走廊鑿石屎工作
【紅磡站調查聆訊】港鐵：盡力明年1月底前完成東西走廊鑿石屎工作
長安邨梯間單車雜物遭縱火
長安邨梯間單車雜物遭縱火
【Emily Online．短片】葉劉買華為新機　捐出抽獎自用三星：免製電子垃圾
【Emily Online．短片】葉劉買華為新機　捐出抽獎自用三星：免製電子垃圾
警紅磡掃毒　2男1女涉販毒被捕
警紅磡掃毒　2男1女涉販毒被捕
【4天第2次】機場站行李系統又故障　市區預辦登機服務現回復正常
【4天第2次】機場站行李系統又故障　市區預辦登機服務現回復正常
警油麻地搗非法賭檔　拘4男1女
警油麻地搗非法賭檔　拘4男1女
【短片】青衣海邊現男子浮屍
【短片】青衣海邊現男子浮屍
清涼乾燥　最高氣溫18度
清涼乾燥　最高氣溫18度
【民族黨禁運作】行會成立小組處理民族黨上訴
【民族黨禁運作】行會成立小組處理民族黨上訴
九龍城女子遭男子斬傷　昏迷送院搶救
九龍城女子遭男子斬傷　昏迷送院搶救
【北角保母車溜前撞人】乾貨檔員憶述意外一刻不及反應：冇人嗌，好突然
【北角保母車溜前撞人】乾貨檔員憶述意外一刻不及反應：冇人嗌，好突然
TVB教食「淨化」流浮山生蠔　食安中心：單靠淨化不能確保蠔可生食
TVB教食「淨化」流浮山生蠔　食安中心：單靠淨化不能確保蠔可生食
【北角保母車溜前撞人】店旁鐵柱擋車身卸衝力　店主：如果走唔到，唔係傷就死
【北角保母車溜前撞人】店旁鐵柱擋車身卸衝力　店主：如果走唔到，唔係傷就死
【Emily Online．短片】經民聯6周年晚宴　林鄭同司局長合唱籌1000萬
【Emily Online．短片】經民聯6周年晚宴　林鄭同司局長合唱籌1000萬
青衣旅巴6死車禍　身亡司機原涉另一不小心駕駛案　官押後案件待發死亡證
青衣旅巴6死車禍　身亡司機原涉另一不小心駕駛案　官押後案件待發死亡證
【紅磡站調查聆訊】港鐵前工程總監黃唯銘：後補螺絲帽紀錄是「作假」
【紅磡站調查聆訊】港鐵前工程總監黃唯銘：後補螺絲帽紀錄是「作假」
【Emily Online】「魚鱗雲」靚相洗版　天文台介紹「高積雲」離地有多高
【Emily Online】「魚鱗雲」靚相洗版　天文台介紹「高積雲」離地有多高
【暴動罪審訊】「佔旺女村長」涉掟磚續保釋　無力應付申法援收費獲扣除保釋金
【暴動罪審訊】「佔旺女村長」涉掟磚續保釋　無力應付申法援收費獲扣除保釋金
投訴警察課首11個月收1354宗投訴　毆打投訴增23%
投訴警察課首11個月收1354宗投訴　毆打投訴增23%
米芝蓮2019美食推介出爐　「請坐」台媽新店「吃什麼」上榜　店主哽咽感激
米芝蓮2019美食推介出爐　「請坐」台媽新店「吃什麼」上榜　店主哽咽感激
加拿大智庫全球人類自由指數　香港第3　台灣第10　大陸排135
加拿大智庫全球人類自由指數　香港第3　台灣第10　大陸排135
因重建結業搬遷　麻將館多次申新牌被拒　提司法覆核
因重建結業搬遷　麻將館多次申新牌被拒　提司法覆核
以米芝蓮食物招徠　「水晶巴士」公司無牌經營食肆罪成罰1000元
以米芝蓮食物招徠　「水晶巴士」公司無牌經營食肆罪成罰1000元
林鄭周六上京述職4天
林鄭周六上京述職4天
【華為孟晚舟案】陸頌雄：不少港人都有2本以上護照　鄧家彪斥反對派不講「越境捉人」
【華為孟晚舟案】陸頌雄：不少港人都有2本以上護照　鄧家彪斥反對派不講「越境捉人」
【𠝹褲黨出沒．短片】休班城巴車長褲袋遭𠝹爛　乘客助制服賊人
【𠝹褲黨出沒．短片】休班城巴車長褲袋遭𠝹爛　乘客助制服賊人
政府擬改差餉寬減制度　限業主名下僅一物業受惠
政府擬改差餉寬減制度　限業主名下僅一物業受惠
【佔中9人案】控方結案陳辭　引兩案例稱示威者無權長時間佔領馬路
【佔中9人案】控方結案陳辭　引兩案例稱示威者無權長時間佔領馬路
「紗布封喉」涉案醫生上訴　強調自己可靠盡責有熱誠
「紗布封喉」涉案醫生上訴　強調自己可靠盡責有熱誠
【短片】七旬翁旺角過路遭旅遊巴輾過昏迷送院
【短片】七旬翁旺角過路遭旅遊巴輾過昏迷送院
【華為孟晚舟案．多圖】孟晚舟特區護照曝光　有效期至2021年
【華為孟晚舟案．多圖】孟晚舟特區護照曝光　有效期至2021年
【紅磡站調查聆訊】黃唯銘否認被要求辭職　稱看相才知連續牆頂無螺絲帽：有些驚訝
【紅磡站調查聆訊】黃唯銘否認被要求辭職　稱看相才知連續牆頂無螺絲帽：有些驚訝
財務中介母子涉助漢冒業主騙千萬按揭　真業主：收追數電話才懷疑　曾遺失身分證
財務中介母子涉助漢冒業主騙千萬按揭　真業主：收追數電話才懷疑　曾遺失身分證
港大：林鄭評分維持50.2　張建宗跌至上任新低
港大：林鄭評分維持50.2　張建宗跌至上任新低
傳真社：10年間60教師涉性罪行失註冊資格　教局無指引校方通報家長
傳真社：10年間60教師涉性罪行失註冊資格　教局無指引校方通報家長
3警涉影響毒品案證據　被控意圖妨礙司法公正下月開審
3警涉影響毒品案證據　被控意圖妨礙司法公正下月開審
涉30年前非禮5學生　訓導主任被控8項罪轉介區域法院
涉30年前非禮5學生　訓導主任被控8項罪轉介區域法院
戲曲中心開放日免費門票1小時內網上派畢　系統一度無法登入
戲曲中心開放日免費門票1小時內網上派畢　系統一度無法登入
【北角保母車溜前撞人．短片】家屬返回現場拜祭　70歲死者兌人民幣詎料橫禍
【北角保母車溜前撞人．短片】家屬返回現場拜祭　70歲死者兌人民幣詎料橫禍
【北角保母車溜前撞人】街坊獻花悼念　洗衣店東稱現場多長者出入
【北角保母車溜前撞人】街坊獻花悼念　洗衣店東稱現場多長者出入
【北角保母車溜前撞人】林鄭：駕駛者肩負很大責任　勿因貪快疏忽致意外
【北角保母車溜前撞人】林鄭：駕駛者肩負很大責任　勿因貪快疏忽致意外
涉礙立法會人員執勤　尹兆堅林卓廷今提堂不認罪　林：還我清白
涉礙立法會人員執勤　尹兆堅林卓廷今提堂不認罪　林：還我清白
【短片】男子何文田公園懸樹上吊亡
【短片】男子何文田公園懸樹上吊亡
【北角保母車溜前撞人】司機仍危殆　保母車公司負責人：諗起意外眼淚係咁流
【北角保母車溜前撞人】司機仍危殆　保母車公司負責人：諗起意外眼淚係咁流
【華為孟晚舟案】林鄭：孟任何時候只持一本有效特區護照　指破例澄清免「政治炒作」
【華為孟晚舟案】林鄭：孟任何時候只持一本有效特區護照　指破例澄清免「政治炒作」
【短片】疑被切線肇禍　校巴觀塘繞道撞壆9人傷
【短片】疑被切線肇禍　校巴觀塘繞道撞壆9人傷
【北角保母車溜前撞人】區議員倡涉事位置畫雙黃線　專家籲勿「螳臂擋車」
【北角保母車溜前撞人】區議員倡涉事位置畫雙黃線　專家籲勿「螳臂擋車」
警九龍城掃黃拘5內地女
警九龍城掃黃拘5內地女
早晚清涼　入夜降至14度
早晚清涼　入夜降至14度