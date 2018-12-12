59名民主黨黨員退黨　批評林卓廷「毫無政治道德」 (20:44)

柯耀林在記者會上代表退黨成員讀出宣言，譴責林卓廷在黨務問題上雙重標準、態度專橫、黨同伐異；在新界東支部選舉挪用會員資料一事上，亦批評他「以權謀私」，直斥一切都是林卓廷及其團隊「所導演的好戲」。

柯耀林指出，林卓廷在新界東隻手遮天，是大部分黨員均知的事，只是「敢怒不敢言」。他又指，曾多次向黨中央反映林卓廷的問題，亦在中委和各委員會討論，但未有妥善處理，最後決定離開民主黨。

民主黨新界東支部屢傳不和，柯耀林指其中一個原因是將軍澳都善選區撞區，他稱「將軍澳民生關注組」的李柏棠早在該區工作，林卓廷卻特意另派人空降該區，是「人為造成撞區」。他又質疑，林卓廷故意將自己的親信及助理，放入民主動力的名單，與將軍澳民生關注組長期工作的人士撞區。

區鎮樺表示，未來可能有十多位民主黨成員退黨。他澄清，民主黨沒有打壓前線系，他們只是不滿林卓廷個人及其團隊，雙方無法合作，因此選擇退黨，強調並非和民主黨不和。

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