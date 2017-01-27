【UGL事件】律政司：戴德梁行知悉梁振英UGL協議條款　周浩鼎不至於公職人員行為失當 (19:22)

廉政公署今日發新聞稿講述UGL事件，稱沒有足夠證據向前行政長官梁振英及民建聯立法會議員周浩鼎提出檢控，而達致合理機會定罪。政府新聞處其後代發廉署有關新聞稿，律政司亦發表聲明解釋相關理由。
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律政司聲明指，現有證據顯示，戴德梁行是得悉該行時任董事梁振英，2011年底就UGL收購該行進行談判時，與UGL簽訂協議，收取400萬英鎊以「不作競爭、不作挖角」。律政司稱，故此，並沒合理機會就有關梁振英貪污的控罪達致定罪。
對有指控稱，梁振英是在出任行政長官後，收取當中部分款項，律政司稱，由於梁振英在上述收購及條款均沒有利益衝突，沒有法律規定梁振英需申報他在成為行政長官之前，與UGL所簽訂協議而會獲得款項的金額，故此，梁振英沒有作相關申報，並不構成任何公職人員行為失當罪。
至於周浩鼎向立法會跟進UGL事件的專責委員會，所提交的主要研究範疇修訂是來自梁振英，律政司稱，這些修訂並不影響專責委員會的正常運作，故此，沒有足夠證據證明，周浩鼎這種不當行為，嚴重至足以構成公職人員行為失當罪。
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