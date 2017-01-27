【UGL事件】律政司：戴德梁行知悉梁振英UGL協議條款　周浩鼎不至於公職人員行為失當 (19:22)

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律政司聲明指，現有證據顯示，戴德梁行是得悉該行時任董事梁振英，2011年底就UGL收購該行進行談判時，與UGL簽訂協議，收取400萬英鎊以「不作競爭、不作挖角」。律政司稱，故此，並沒合理機會就有關梁振英貪污的控罪達致定罪。

對有指控稱，梁振英是在出任行政長官後，收取當中部分款項，律政司稱，由於梁振英在上述收購及條款均沒有利益衝突，沒有法律規定梁振英需申報他在成為行政長官之前，與UGL所簽訂協議而會獲得款項的金額，故此，梁振英沒有作相關申報，並不構成任何公職人員行為失當罪。

至於周浩鼎向立法會跟進UGL事件的專責委員會，所提交的主要研究範疇修訂是來自梁振英，律政司稱，這些修訂並不影響專責委員會的正常運作，故此，沒有足夠證據證明，周浩鼎這種不當行為，嚴重至足以構成公職人員行為失當罪。

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