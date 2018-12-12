【紅磡站調查聆訊】工程設計顧問：禮頓做法不正常 (19:29)

阿特金斯負責製作沙中線建築圖則，其中由宋治民帶領的團隊，是協助禮頓支援結構設計。政府代表大律師周偉倫提到，禮頓多次指東面連續牆的設計修改屬「輕微改動」，並不影響結構的穩定性，毋須得到屋宇署批准。

宋治民認同政府說法，指屋宇署發出的審批圖則信件，早已列明該處是地基工程一部分，不屬屋宇署的作業備考（ADM-19）中，提及毋須事先獲批准及同意的工程。禮頓的代表資深大律師石永泰隨即質疑，宋治民並非專家證人，有關意見有待商榷。

另外，委員會代表大律師卓元暢提及，禮頓在今年年中，才要求阿特金斯更新圖則，致令阿特金斯需依賴由禮頓提供的地盤照片或其他圖則，在事後草擬圖則。宋治民回應指，禮頓相關做法不正常。他解釋，正常做法應是「一邊施工一邊更新圖則紀錄，不會做番轉頭」。

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