7年半逾35萬人持單程證來港　當中5.1萬名「超齡子女」近九成已來港 (18:27)

內地自2011年4月起，容許港人在內地合資格「超齡子女」申請「單程證」來港，與親生父母團聚。「超齡子女」，指其親生父親或母親在2001年11月1日或以前首次取得香港身分證時，為未滿14周歲的內地居民，而其父或母在2011年4月1日仍定居香港。

被問及會否放寬「超齡子女」審批資格，即父母於2001年11月1日或以前首次取得香港身分證時，已滿14周歲，不合資格申請單程證的港人內地子女，保安局回覆指，內地當局目前沒有任何計劃改變現行「超齡子女」申請條件的規定。

書面回覆亦指出，由2011年4月至至今年10月底，包括「超齡子女」在內，共有逾35.2萬名人士持「單程證」來港。而特區政府會顧及香港社會的整體利益，繼續就有關「單程證」的事宜與內地當局交換意見，反映社會訴求。

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