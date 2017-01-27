理大鍾劍華指教職員餐廳霸王餐成風　引述收銀員稱：研究生可使用後情况惡化 (16:31)

鍾劍華引述「兩位阿姐異口同聲說，自從把職員餐廳放寬讓研究生也可以使用之後，情况便惡化。她們甚至一口咬定，很有可能與那些非本地學生有關，甚至是教職員也有份。我不知道這個說法是不是帶有偏見或誤判，但她們一整天坐在那裏，就是有這個印象。」

鍾劍華表示，教職員餐廳規則是顧客點餐後，服務員會給顧客一張付款單據，到離開時就拿着單據往收銀處付款，多年如此；惟他近日下午再到「茶室」時，發現提醒付錢的告示已貼到每一個座位旁邊，侍應指問題仍持續，餐廳負責人還決定，如果有人走單，就要收銀阿姐填數。

鍾劍華稱，不知道類似的事，是巧合還是反映校園風氣敗壞，但情况確實顯然比過往嚴重及普遍，「吃霸王餐的可能還是會繼續飽食遠颺，做老闆做管工的也可以找最無辜的前線員工為損失填氹。估不到社會風氣敗壞，校園自律氣氛的破落，也要他們這群最沒有議價能力的基層打工仔負上代價。」

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