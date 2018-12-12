收信指中獎但須先繳稅　港人被騙入稟追討逾百萬 (14:39)

騙徒手法層出不窮，一名香港市民今年4月收到一封聲稱來自日騰集團的信件，指他大抽獎中了16萬美元（約125萬港元），市民不虞有詐，聽從指示先後匯款，以支付稅款及成為澳門博彩控股的會員，讓他可再次參加抽獎。其後他再被指抽中了169萬美元，但須先支付「機會贈與稅」。市民共支付了13.2萬美元（約103萬港元）後，終發現誤墮騙局，昨入稟高院向涉案人士追討上述款項。
原訴為孫衍生（音譯），5名被告分別為Zhang Yong Qing、Xu Tao、Lai Jian Sheng、Huang Jian及Lin Wei Wu。
入稟狀指，原訴於今年4月收到一封來自日騰集團有限公司的信件，內附一張25周年的抽獎卡，卡上指原訴抽中16萬美元。原訴按卡上的資料聯絡了一名操普通話的男子，該男子要求原訴先支付4870美元稅款。
原訴匯款後，另一名操普通話的女子稱，是次大抽獎是由澳門博彩控股有限公司贊助，若原訴加入成為會員將能得到更多優待及參與另一次抽獎。原訴遂按指示支付會員費，其後又收到通知指他再次中獎169萬美元，他遂按聲稱是香港稅局職員的要求交「機會贈與稅」。但原訴後來發現上述提及的公司根本不存在，香港亦沒有「機會贈與稅」。原訴遂向收款戶口者追討款項，及要求5人交代款項去向。
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