Google今年度搜尋榜　「延禧攻略」居首　「山竹」膺2018熱爆頭條 (16:02)

時事方面，9月份吹襲香港的超強颱風「山竹」，力壓今年通車大型跨境基建的「港珠澳大橋」、「高鐵」，及消防處近期推出的虛擬宣傳人物「任何仁」等，成為本年度的「最熱爆本地頭條」。

至於「最熱爆本地話題人物」中，則以早前與世長辭的《明報》創辦人兼武俠小說泰斗「金庸」居首，其餘上榜人物，還有涉嫌搶保安局女行政主任手機的民主黨立法會議員「許智峯」，和上任之初便捲入大宅僭建風波的律政司長「鄭若驊」等。

值得一提的是，本年度舉行的足球盛事「世界盃」，分別打入Google香港的熱爆關鍵字、國際頭條及體育話題等3個排行榜的前10名。

2018十大熱爆關鍵字：

延禧攻略

世界盃

WhatsApp Sticker

山竹

書展 2018

跳躍生命線

如懿傳

與神同行

飛虎之潛行極戰

逆緣

2018十大熱爆本地頭條：

山竹

港珠澳大橋

轉數快

高鐵

任何仁

登革熱

財政預算案

大館

颱風玉兔

居屋

2018十大熱爆本地話題人物：

金庸

許智峯

鄭若驊

利敏貞

梁天琦

區諾軒

張祺忠

周庭

陳浩天

陳凱欣

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