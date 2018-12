【紅磡站調查聆訊】馬時亨斥禮頓不負責任　指公眾給港鐵很大壓力 (13:13)

相關報道:【紅磡站調查聆訊】馬時亨:震驚報告螺絲帽數量有誤 指政府能忍無能者但不容不準確報告

紅磡站工程問題爆出後,馬時亨指公眾給予港鐵很大的壓力,認為「是禮頓進行所有的工程,而非港鐵,港鐵只負責監督」,惟禮頓選擇什麼都不說,令壓力只施加在港鐵身上,馬時亨斥禮頓不負責任,認為一個負責任的香港重要公共項目承建商,應就事件有所交代。

馬時亨曾着港鐵行政總裁梁國權找禮頓,惟獲回覆指,基於公司政策,不會公開回應。馬時亨說,雖尊重其公司政策,但仍認為在沙中線般的公共工程項目中,如不就事件作聲,是非常不負責任。

馬時亨認為,自己在事件中「已盡了所有努力( have gone out of my way to do the due diligence)」。曾任商務及經濟發展局長的馬時亨表示,知道公眾會就螺絲帽數量特別關注,任何公開及交予政府的報告亦都要百分百準確,故於今年8月,港鐵工務總監黃唯銘向他指出報告有誤,並解釋是因製作報告時間緊迫才會導致錯誤時,他當時即問黃唯銘,「你覺得調查委員會及公眾會接受此解釋嗎?」

馬時亨完成作供後,離開時雖有停下讓傳媒拍照,但未有回答任何問題。港鐵所有證人皆完成作供,緊接是港鐵及禮頓皆聘請的設計顧問公司阿特金斯證人作供。

其他報道:【佔中9人案】戴耀廷結案陳辭:案件關乎一群深愛香港的港人 指中國政府先不公義違承諾

其他報道:赴日本靖國神社示威 保釣行動郭紹傑被捕

其他報道:【紅磡站調查聆訊】港鐵:盡力明年1月底前完成東西走廊鑿石屎工作