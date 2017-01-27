【佔中9人案】戴耀廷結案陳辭：警不負責任封鎖示威區道路　須為之後所有事負責 (12:09)

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戴耀廷指，如「讓愛與和平佔領中環運動」的原計劃執行，雖或觸犯未經批准集結的規定，但相信不會對公眾構成不合理阻礙，形容原計劃佔領的空間，涉及兩天的公眾假期和兩天的周末，以及公眾假期可自由使用的馬路。

戴耀廷指出，自2012年的反國教運動，當中用作示威的區域已被普遍認同，是可用作反對政府的大型公眾集會的公共空間，形容自己於2014年9月28日宣布佔中時，只可能意圖叫人到示威區域，當時亦無人會想到，要佔領示威區以外的地方，又形容示威者於示威區內集會，是行使他們和平示威自由的憲法權利。

【當年今日】《明報》75天頭版 從罷課到佔領 從潮起到百川入海 （2014年12月12日）

戴耀廷表示，若非警方後來封鎖通往示威區的道路，阻礙人們參與集會，分域碼頭街及夏慤道便不會被佔領，而示威者當時亦只是被邀請到示威區中，而不是留在相關的道路。他形容，警方不負責任地拒絕開放道路，必須為示威區外造成的阻礙，以及之後發生的所有事負責。

戴耀廷續指，警方發放87枚催淚彈及使用過度武力後，一切有所改變，形容催淚彈一事無人能預見，事情再不受他們掌控，「到了那時候，我們覺得最重要的事，就是帶領參加運動的人平安回家」。

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