【紅磡站調查聆訊】馬時亨：震驚報告螺絲帽數量有誤　指政府能忍無能者但不容不準確報告 (12:03)

沙中線紅磡站調查委員會聆訊踏入第33日，港鐵主席馬時亨現身作供。馬時亨表示，在今年7月尾知悉港鐵提交政府報告所示的螺絲帽數量有誤，感到震驚（shocked），更認為這是令政府對港鐵失去信心的原因。
今年6月15日，港鐵向政府提交報告，馬時亨在當日下午現身記者會。馬時亨說，在當日早上，邀請港鐵另一名獨立非執行董事、立法會議員石禮謙同看一份關於工程紀錄、A3大小的電子表格（spreadsheet），並再三向港鐵時任沙中線土木工程（南北線）總經理胡宏利確認螺絲帽數量是否真確，因為以他多年從事公職經驗，「公眾未必記得很多技術細節，但會記得螺絲帽數量。」
馬時亨稱，在7月尾回港接到3名政府官員WhatsApp，指沙中線圖則設計有改動，報告中2.35萬個螺絲帽數字出錯後，馬時亨即向時任工程總監黃唯銘了解，對方解釋是因趕製報告所致，馬時亨表示，對黃唯銘的解釋感「失望」。
馬時亨另提到8月初，因沙中線問題與特首林鄭月娥和運輸及房屋局長陳帆會面，林太直言政府對沙中線項目失去信心。他說，據其在政府曾工作6年的經驗，「政府能容忍無能力的人，但不能容忍不準確的報告」，故認為政府對港鐵失信心是因報告有誤。
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