【佔中9人案】戴耀廷結案陳辭：案件關乎一群深愛香港的港人　指中國政府先不公義違承諾 (11:25)

戴耀廷今早步入犯人欄前，庭外響起掌聲，他站在犯人欄內，用英語作結案陳辭。戴耀廷引述在黃之鋒案中，終審法院採納公民抗命定義是「一項公開、非暴力、真誠的政治行為，通常是爲了導致法律上或社會上的改變，所作出的違法行爲」；終審法院引用賀輔明勳爵的其中一宗案例，指出於真誠理由的公民抗命「有源遠流長及光榮的歷史」，顯示終審法院認同公民抗命的概念適用於尊重個人權利的法制。

戴耀廷另引述馬丁路德金的說話，指面對經常拒絕談判的社區，非暴力行動正是為了營造一次危機，迫使對方面對問題，讓其不能再被忽略。戴耀廷續說，他將馬丁路德金的精神栽種在「讓愛與和平佔領中環運動」中，是自我犧牲的愛及平靜安穩，而非煽惑憤怒與仇恨。

戴耀廷又指，案件關乎一群深愛香港的香港人，他們相信只有透過真普選，才能開啟化解香港深層次的矛盾之門，形容中國政府先不公義違背憲法的承諾，他們所作的，是為維護自身及所有港人的憲法權利，為香港的未來帶來更多公義。

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