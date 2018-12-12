退差餉擬限一業主一伙　鍾國斌批不公平：不如不退　郭家麒：撥亂反正 (11:54)

郭家麒今早在港台節目表示，新建議是撥亂反正。他引述政府文件指，在舊的差餉寬減措施下，本港擁最多物業的業主持有1.5萬個單位，政府向該業主退了1億元，另外，全港近兩成業主持有多於一個物業，這些業主共獲退約28億元。郭家麒質疑「退1億給大業主、大財團，意義何在」，而且政府已給大業主很多優惠，如2級制利得稅，大業主再獲退大筆差餉是不公道。

郭又斥責「政府其實有病」，很多時政府的利民紓困措施是無目的，「28億元如果能夠用來幫病人、老人家、弱勢社群，會是很好的資源」。

同場的鍾國斌則認為新建議不公平。他解釋，每名業主每一季都要為自己持有的所有物業交差餉，「10個單位都有交足差餉，為何退差餉時只退一個物業的差餉」、「有份付出，回贈就無份」，明言「這麼不公平，不如不退」。

他又回應郭家麒，指現在不是「零和遊戲」，退差餉後，政府仍可用另一筆錢幫有需要人士。對於有業主擁逾1萬個單位，鍾指出，當中很多是商場內的商舖，由租客付差餉，退差餉的錢都是轉給租客，是租客受惠，而非大業主。

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