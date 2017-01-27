【Emily Online．短片】葉劉買華為新機　捐出抽獎自用三星：免製電子垃圾 (10:18)

葉太噚晚喺fb上載一條自己親自去時代廣場買手機嘅片，話為咗支持華為，所以自己出錢買咗價值6888元嘅Mate 20 Pro。葉太又引述店員話，呢部手機「效能十分出眾」，「手機內主要晶片也是由華為自行研發」，而且好受歡迎，「他們也只賣剩一部呢」。

買完機之後，葉太話原本諗住自用，但想到自己用緊嘅三星手機仲用得，故「為免浪費、製造更多電子垃圾」，決定將部機捐畀新民黨做聖誕派對抽獎，「看看到時哪位幸運的同事能夠獲得這份價值$6888的聖誕禮物吧」。唔知中獎嘅同事點諗呢？

葉太之前話過，除非冇替代品，否則通訊器材方面都會盡量避免用美國貨，「所有美國貨都係危險嘅」。有網民見到葉太買華為手機，就問葉太知唔知華為嘅作業系統Android，都係由美國公司開發。

亦有網民話，願意接收葉太用緊嘅三星手機，等葉太可以用華為，又質疑：「妳送電話畀其他人，咪一樣令其他人換電話，製造更多電子垃圾。為何買之前不多考慮需要性才買？」另有網民讚葉太「支持國貨」、「識貨 」。

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