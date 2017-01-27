TVB教食「淨化」流浮山生蠔　食安中心：單靠淨化不能確保蠔可生食 (22:28)

《香港原味道》前晚（9日）播出的一集，介紹一個本地蠔淨化工廠。廠主指淨化工廠從流浮山蠔排採蠔後，會在廠內經淨化處理；又稱工廠仍在「實驗階段」，務求「做到香港第一間可以符合到歐洲、外國生食標準的淨化生蠔」。其中一名主持譚玉瑛補充，工廠淨化蠔系統獲漁護署提供技術支援，本地大學亦在廠內設實驗室，檢驗經淨化的蠔，「確保生蠔含菌量達到安全食用標準」。譚更稱「我們的攝製隊是第一隊來（淨化工廠）拍攝」。

節目播出後惹來網民質疑，有指流浮山「水質差到X街」，亦有人稱「就算我當你消毒晒全部菌，d（啲）重金屬點都拎唔返出黎（嚟），點食啊」，批評TVB「真係成日推廣d（啲）錯既（嘅）事物」。

食物安全中心今日在facebook指出，蠔以過濾海水的方式進食，「如在受污染的水域生長，很容易積聚細菌及病毒」，「只有採收自合資格產區，符合標準的蠔才能供人直接食用（即生食）」。中心強調，「只依靠採收後作淨化處理並不能確保蠔可供人生食」，並提醒長者、幼兒、孕婦及免疫系統較弱的人，應避免進食生蠔或未徹底煮熟的蠔。

今次已非食安中心首次在fb發帖，提醒市民不應進食TVB節目推介的食物。藝人肥媽（Maria Cordero）主持TVB節目《大灣區活好D》，10月推介市民在粵港澳大灣區進食鯇魚魚生，食安中心其後在fb提醒市民，不應進食未徹底煮熟的淡水魚，以免感染寄生蟲。通訊事務管理局就該節目，接獲最少7宗投訴，主要是不滿節目無提及進食淡水魚生的風險，「誤導市民及危害生命安全」。

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