【Emily Online．短片】經民聯6周年晚宴　林鄭同司局長合唱籌1000萬 (21:32)

經民聯監事會主席林建岳喺席間公布，工業界立法會議員吳永嘉（Jimmy）加入咗經民聯，仲擔任副主席𠻹！即係經民聯而家有8位立法會議員。Jimmy上台話好開心可以入黨，同咁多位經民聯成員一齊打拼，又話自己不嬲同經民聯理念好接近，覺得入黨之後可以學到好多嘢。Jimmy入黨之前密不透風，佢笑言自己都係上個禮拜先決定，畀咗二百蚊入會。一入黨就做副主席，佢話個個立法會議員都係副主席呀。

林建岳致辭時話，經民聯成立6年來，積極搭建香港工商界、專業界同政府、市民溝通嘅橋樑，用務實態度同各界合作。佢又話，香港未來需要更積極融入國家發展大局，以大灣區同一帶一路作為平台，發揮「香港所長」對接「國家所需」。

經民聯主席盧偉國致辭話，經民聯係非常關心民生，係「貼地、貼心、貼近你」嘅政團，繼續秉持「工商帶動經濟、專業改變民生」，做愛國愛港政團，代表不同階層發聲，擁護《基本法》、一國兩制，支持特區政府依法施政。

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