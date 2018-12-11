【紅磡站調查聆訊】港鐵前工程總監黃唯銘：後補螺絲帽紀錄是「作假」 (19:46)

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政府代表資深大律師許偉強問黃唯銘，是否認為後補紀錄不適當，黃唯銘指「任何後補紀錄都不可創造」，稱是一個「作假紀錄」，又說把日期追溯至2017年是「完全無任何意義」，認為文件簽署時應寫回簽署當日的日期，並寫出工程期間為何無紀錄。他並認為製造後補文件是「好大嘅honest mistake（無心之失）」。

許偉強又問，在根本無紀錄的情况下做一份後補文件是否毫無意義，黃唯銘說「不是無意義，直頭唔應該，一啲都唔可以咁做」。

許偉強並問及，港鐵的監督人員似乎不知道有質量及監控計劃（QSP）的要求，黃唯銘承認地盤內沒有日誌紀錄，指有檢查QSP內檢查50%的要求，但紀錄上有失誤。他解釋QSP近年才出現，可能不少工程師及監督人員都不熟悉。

黃唯銘又表示，離職前知道港鐵高級工務督察（土木工程）黃智超是負責檢查螺絲帽接駁，而黃智超作供時亦表示有檢查螺絲帽，但不知他獲委任為適任人員。

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