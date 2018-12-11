【紅磡站調查聆訊】港鐵前工程總監黃唯銘：後補螺絲帽紀錄是「作假」 (19:46)

港鐵前工程總監黃唯銘下午在沙中線紅磡站調查委員會聆訊繼續作供。有關港鐵曾於今年6月製作一份後備螺絲帽檢查清單，黃唯銘斥後補紀錄是一個「作假紀錄」，更指「直頭唔應該」有此形式的紀錄。
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政府代表資深大律師許偉強問黃唯銘，是否認為後補紀錄不適當，黃唯銘指「任何後補紀錄都不可創造」，稱是一個「作假紀錄」，又說把日期追溯至2017年是「完全無任何意義」，認為文件簽署時應寫回簽署當日的日期，並寫出工程期間為何無紀錄。他並認為製造後補文件是「好大嘅honest mistake（無心之失）」。
許偉強又問，在根本無紀錄的情况下做一份後補文件是否毫無意義，黃唯銘說「不是無意義，直頭唔應該，一啲都唔可以咁做」。
許偉強並問及，港鐵的監督人員似乎不知道有質量及監控計劃（QSP）的要求，黃唯銘承認地盤內沒有日誌紀錄，指有檢查QSP內檢查50%的要求，但紀錄上有失誤。他解釋QSP近年才出現，可能不少工程師及監督人員都不熟悉。
黃唯銘又表示，離職前知道港鐵高級工務督察（土木工程）黃智超是負責檢查螺絲帽接駁，而黃智超作供時亦表示有檢查螺絲帽，但不知他獲委任為適任人員。
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