米芝蓮2019美食推介出爐　「請坐」台媽新店「吃什麼」上榜　店主哽咽感激 (18:05)

兩位媽媽自從「請坐」停業之後，休息一會，決心再次出發，得到不少熟客支持，於中環開了新店「吃什麼」。Tracy自昨日開始心情便已很緊張，今天收到大批傳媒行家道賀後，才知道真的登上推介，感到十分意外：「我們的店開了沒多久，真的很開心很意外。」訪問期間，Tracy更一度心情激動的哽咽起來，指不少人都知道她們去年遭遇過什麼，十分支持她們，這次是重新得到肯定，表示十分感激。

Grace則表示自己聽到消息後都起雞皮疙瘩，覺得她們倆代表了「師奶精神」。「我們就是兩個中年婦女，遇到問題後重新站起來。」她表示很感激有一批8年以來，從她們一開始於水街開店便一直支持她們的顧客，未來會繼續努力，把台灣經典傳統的味道保留下來。

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