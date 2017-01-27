米芝蓮2019美食推介出爐　「請坐」台媽新店「吃什麼」上榜　店主哽咽感激 (18:05)

2019年《米芝蓮指南香港澳門》出爐，其中今年位於中環的台灣餐廳「吃什麼」開店不足一年便已經獲得榮登車胎人美食推介（必比登推介Bib Gourmand）。兩名老闆娘林瑋育（Tracy）與文麗君（Grace）一直經營台灣餐廳，去年因與合作伙伴出現商業糾紛而停業，她們形容自己狠狠的摔了一跤，現在既是從「新」出發，也是從「心」出發，未來希望繼續帶經典地道的台灣菜給香港人。
兩位媽媽自從「請坐」停業之後，休息一會，決心再次出發，得到不少熟客支持，於中環開了新店「吃什麼」。Tracy自昨日開始心情便已很緊張，今天收到大批傳媒行家道賀後，才知道真的登上推介，感到十分意外：「我們的店開了沒多久，真的很開心很意外。」訪問期間，Tracy更一度心情激動的哽咽起來，指不少人都知道她們去年遭遇過什麼，十分支持她們，這次是重新得到肯定，表示十分感激。
Grace則表示自己聽到消息後都起雞皮疙瘩，覺得她們倆代表了「師奶精神」。「我們就是兩個中年婦女，遇到問題後重新站起來。」她表示很感激有一批8年以來，從她們一開始於水街開店便一直支持她們的顧客，未來會繼續努力，把台灣經典傳統的味道保留下來。
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