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加拿大智庫全球人類自由指數　香港第3　台灣第10　大陸排135 (18:03)

加拿大智庫菲莎研究所（Fraser Institute）公布「2018年人類自由指數」，新西蘭奪冠，其次是瑞士，香港排第3，台灣得第10名，大陸則排第135。

這項評比由菲莎研究所、美國卡托研究所（Cato Institute）及德國弗里德里希瑙曼自由基金會（Friedrich Naumann Foundation for Freedom）共同進行，根據79項指標，包括個人自由、公民自由及經濟自由等，為全球162個國家或地區排名。

前10名國家或地區依次是：新西蘭、瑞士、香港、澳洲、加拿大、荷蘭、丹麥、愛爾蘭、英國、台灣與挪威及芬蘭並列第10，至於大陸則排135名。

今次報告的編輯麥馬漢（Fred McMahon）及沃克（Michael A. Walker）表示，「中國是迄今為止，東亞最不自由的國家，且向國際推廣非民主治理模式，因此引起鄰近地區的關注。」

報告指，台灣雖然持續受大陸的軍事威脅，但人民自由與民主不斷提升，自2008年起，台灣排名不斷上升，從43名到今年首度進入前10名。

（菲莎研究所/中央社）

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