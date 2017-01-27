【華為孟晚舟案】陸頌雄：不少港人都有2本以上護照　鄧家彪斥反對派不講「越境捉人」 (17:06)

22:54最新消息：加拿大法庭公開孟晚舟3本特區護照相片 其中一本姓名為「劉孟晚舟」

工聯會立法會議員陸頌雄下午於fb發帖指要解答案中「常見問題」，其中談到「孟晚舟持有3本特區護照，是否合法」，他指「不少香港人都2本以上的護照」，又說今次事件涉及香港居民權益受損，「主謀是美國」，工聯會亦已前往美國駐港總領事館示威，批評「一眾反對派包括公民黨、新民主同盟等，至今未為孟晚舟發聲，反而將矛頭指向孟晚舟『護照問題』」

工聯會區議員鄧家彪指摘反對派未有講「美國打壓華為」、「越境捉人」，卻說「受害者」持有多個護照，「不停係不停轉移視線，唯美國是首做遮醜布，路人皆見」。

工聯會另一立法會議員郭偉强則形容「美加癲咗」，稱「有中國人被綁架，只因美國在商業競爭上已走向滑落，才以橫蠻之舉打擊對手」。

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