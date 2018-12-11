政府擬改差餉寬減制度　限業主名下僅一物業受惠 (16:15)

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局方表示，差餉物業估價署在新方案下，須設立全新電腦系統，以記錄物業業權資料，推行新機制需時約18至20個月。在過渡期間，政府如在2019/20或2020/21年度提供差餉寬減，將按現有機制處理。

局方指，由於物業發展項目的未售出單位，通常由一家公司持有，因此幾乎所有發展商持有的未出售物業，將不獲差餉寬減。另外，就分權擁有的物業而言，只可由其中一名業主選擇差餉寬減。

不過，局方承認新方案有其限制，包括由於估價署無法追查持有物業的公司的最終實益擁有人，新方案仍無法防止以不同公司名義持有多個物業的業主，享有多重差餉寬減。此外，除了公屋租戶外，大部分根據租約須繳付差餉的租戶，例如租用物業的中小企，在新方案下將不獲差餉寬減。

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