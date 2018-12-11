【佔中9人案】控方結案陳辭　引兩案例稱示威者無權長時間佔領馬路 (15:55)

控方引用「楊美雲案」指，如市民示威時阻礙公眾地方，除了考慮《基本法》賦予的權利外，亦需考慮阻礙的合理性（reasonableness of the obstruction），形容示威者無權長時間佔領馬路；在公路留守及紮營；亦無權妨礙公眾使用橫過馬路的基本權利。

控方又引用英籍「蜘蛛俠」Matt James Pearce分別於2005及2009年，爬上中環一棟商業大廈外牆的巨型電視屏幕上，以及青馬大橋龍門架示威的案例，形容「蜘蛛俠」當時知悉，群眾因他的活動而聚集，屬一個直接的後果（direct consequence），行為對商舖、交通、公眾構成損失，更阻塞通往大嶼山的唯一通道。隨着被告逗留的時間越長，聚集的人數將愈來愈多，構成更大阻塞。

另外，代表三子的資深大律師麥高義表示，戴耀廷或自行作結案陳辭，惟辯方需給予他法律意見，因假如戴耀廷決定自行作結案陳辭，其律師團隊便不能繼續代表戴，又形容雙方關係和平，只是戴希望自行完成陳辭。

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