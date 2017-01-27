【紅磡站調查聆訊】黃唯銘否認被要求辭職　稱看相才知連續牆頂無螺絲帽：有些驚訝 (15:00)

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黃唯銘於今年8月辭職，委員會代表資深大律師Ian Pennicott在聆訊中指出，就黃唯銘辭職一事，梁國權證供與其說法有誤。梁國權的證人陳述書中指出，港鐵與運房局長陳帆會面及匯報6月呈交的報告內容有誤後，政府立場認為應有人就事件需要中止合約。惟黃唯銘表示，他辭職是因考慮到個人原因，當時並不知道政府以及港鐵主席馬時亨對其的想法，而與梁國權的對話中，梁亦未曾要求他辭職。

黃唯銘指，港鐵於6月準備報告時，他有分別指示港鐵的設計團隊及建造團隊，個別計算地盤內的螺絲帽數量，認為如兩個團隊的數目有差別，代表有錯。Pennicott指出，螺絲帽數量有誤是由黃唯銘檢視地盤相片時，才自行找出。黃唯銘承認，指當時因要與工程師黃志明研究如何在站內進行負載測試，為了解地盤環境，看照片才發現連續牆頂部沒有螺絲帽，並對此「有啲驚訝」。其後，黃向馬時亨指出報告數字有誤，馬當時亦指對事件感驚訝。

黃說，今年收到指示，要就傳媒報道的工程問題向政府提交報告，故交予港鐵沙中線（南北線）土木工程總經理胡宏利處理。黃說報告交予政府前有看過草稿，並給予少許意見，但就無詳細接觸過附件內容

黃表示，他並不知附件中有部分紀錄為後補，而早前胡宏利作供時曾指梁國權有要求把後補紀錄夾附在報告內，黃也表示不知情。

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