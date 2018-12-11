港大：林鄭評分維持50.2　張建宗跌至上任新低 (13:51)

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港大民研計劃本月3至6日，以電話訪問1005名香港巿民，林鄭月娥民望最新評分維持在50.2分，支持率39%（跌1個百分點），反對率47%（升3個百分點），民望淨值為負7個百分點（跌3個百分點）。

司長方面，政務司長張建宗支持度評分繼續下跌，最新數字為44.8分，是上任以來新低；其支持率28%（無變化），反對率27%（跌1個百分點），民望淨值正1個百分點（升1個百分點）。財政司長陳茂波評分37.6分（升0.4分），支持率18%（跌3個百分點），反對率49%（跌1個百分點），民望淨值負31個百分點（跌2個百分點）。律政司長鄭若驊評分37.1分（升0.4分），支持率13%（跌3個百分點），反對率39%（升1個百分點），民望淨值負27個百分點（跌4個百分點）。

局長方面，對比一個月前，13位局長中3人支持率淨值上升，9人下跌，1人不變，但淨值變化均未超過抽樣誤差。商務及經濟發展局長邱騰華、公務員事務局長羅智光、勞工及福利局長羅致光、財經事務及庫務局長劉怡翔、發展局長黃偉綸、教育局長楊潤雄和運輸及房屋局長陳帆最新支持率淨值，均為其上任以來新低。

眾局長之中，創新及科技局長楊偉雄、教育局長楊潤雄、運輸及房屋局長陳帆和民政事務局長劉江華民望出現負值，分別為負7、負16、負19和負21個百分點，食物及衛生局長陳肇始則繼續是現時民望最高局長，民望淨值正34個百分點。

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