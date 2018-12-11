傳真社：10年間60教師涉性罪行失註冊資格　教局無指引校方通報家長 (13:46)

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傳真社早前透過《公開資料守則》，向教育局取得2007年至2016年有關教師涉及性罪行的數字，該10年內，有57宗教師因犯性罪行被定罪的個案，罪名不成立的個案有3宗。

教育局資料未有顯示被裁定罪名不成立的3名教師，是否同被取消教師註冊資格。局方指，無論相關教師是否被定罪，都會根據法庭文件和所掌握的資料，審議該教師有否涉及失德行為及檢討其教師註冊資格。

干犯性罪行被教育局取消註冊資格，或拒絕註冊申請的教師，共有60人。

教育局目前有指引，涉及教職員行為不當、嚴重失德或懷疑性侵犯兒童，學校必須向教育局呈報及提交相關資料，供局方考慮會否作出進一步行動，包括審視有關教師的教師註冊資格或發出警告信，但沒有指引要求校方在教師因涉及性罪行被刑事調查時須通報家長。

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