【華為孟晚舟案】林鄭：孟任何時候只持一本有效特區護照　指破例澄清免「政治炒作」 (11:24)

22:54最新消息：加拿大法庭公開孟晚舟3本特區護照相片 其中一本姓名為「劉孟晚舟」

林鄭月娥晤傳媒時指，孟晚舟獲發特區護照的情況與香港現今入境政策一致，她每次申請護照的理由都屬於「可接受理由」，如損壞、個人資料改變，而每次獲發新護照後，舊護照均被注銷，強調在任何時候，孟晚舟只持有一本有效的特區護照。

至於有指孟晚舟入境時持2本特區護照，林鄭月娥解釋，當獲發新護照時，舊護照內仍有有效簽證，故入境時會同時使用有效的新護照及舊護照內的有效簽證。

她更以自己作例，「這個本人有一段時間都是這樣，因我有一個美國簽證，大家都知道去美國拿簽證好費時，所以都是用這方法入境，美國當局都接受這做法」。

林鄭月娥又說，由於事件涉及外交和進入司法程序，不應評論孟晚舟個案，但今次「破例」澄清，因部分人士可能將這件事作不必要的「政治炒作」，後果嚴重，「恐怕有些別有用心的人會利用這事件造成傷害……我作為行政長官，我要保護、維護我的市民的利益」，重申若有其他地區對本港入境處簽發的護照有懷疑，就會影響幾百萬市民出外旅遊。

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