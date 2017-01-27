婦稱憑身分證領月曆後「被登記」做選民　民建聯：事主同意登記　選舉處交執法機關調查 (22:54)

選舉事務處回覆《明報》查詢指，已轉介執法機關調查及跟進。由於調查正在進行，故不便透露個案詳情。

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張德偉回應事件指，事件發生於上月20日，街坊鄧太途經民建聯位於長沙灣邨的街站，當時張德偉正向幸福邨居民服務促進會會員及街坊派發月曆，鄧太查詢並要求做會員，其後向職員提供個人資料，由職員代為填寫。張德偉稱當時建議鄧太登記為選民以盡公民責任，鄧太表示同意，並由她簽名作實。

張德偉強調，他及團隊經確實後，才協助鄧太填寫個人資料，然後由鄧太簽署；又指非法盜用個人資料的指控嚴重，呼籲當事人應報警，交由警方查證。

張德偉接受《明報》查詢時表示，若居民有意入會，為免寫錯中英文名，一般會要求出示身分證，但並非必要。他並稱一向派發月曆時，亦會問對方是否有興趣做選民登記，若有興趣便協助填表，並由街坊自行簽署。張德偉估計，事件或涉誤會，可能職員忙中有錯，強調無必要冒簽，亦無必要為一個本身已為幸福邨選民的人更改地址至同區。

協助處理個案的民協社區主任徐溢軒則質疑，鄧太本身已為選民，應無需要他人協助登記為選民。徐並指鄧太稱從未填寫有關表格；加上選舉事務處將表格副本寄回鄧太幸福邨住處時，本身並無簽名，徐溢軒稱，若是一般由他人協助登記為選民，應會待對方填畢後自行簽署作實，但有關報名未見鄧太簽名，估計有可能是他人代為填寫選民資料。