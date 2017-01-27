【華為孟晚舟案】一人持多本護照？　涂謹申促查　斥李家超多番解釋「變相為孟辯護」 (20:28)

保安局長李家超今日見傳媒時，未有直接評論孟晚舟案，但指入境處會考慮各項理由發出新護照，包括更改資料或護照遭破壞等，強調任何人在任何時段都只可持有一本有效特區護照。涂謹申認為，若孟晚舟同時用新、舊兩本護照入境，「怎可能會紀綠了較舊的第二本護照的資料？」；若紀錄出錯，「孟的律師又怎會不反駁？」。涂批評李家超「一方面表示不評論個別個案，另一方面卻對案件作多番解釋」，是「變相為孟（晚舟）女士辯護」。

另外，入境處晚上發稿，稱已審視相關個案，並重申有關人士的特區護照的審批、簽發及註銷均嚴格按照相關法例和規定作出，重申特區護照持有人「任何時段只會持有一本有效特區護照」，又稱處方「設有完善制度確保特區護照有效和準確簽發」。

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