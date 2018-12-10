【紅磡站調查聆訊】沙中線風波離職的兩名港鐵總經理作供 (19:14)

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港鐵於2017年1月得悉潘焯鴻指控工程中有工人大規模剪鋼筋後，就事件作內部調查，結果指無證據顯示其指控屬實。沙中綫及機電工程前總經理李子文當年知悉潘焯鴻電郵並指示進行內部調查，了解港鐵工程把關，被委員會代表資深大律師Ian Pennicott質疑，為何不向潘了解事態，局限了內部報告調查範圍，李說當時主要是想了解港鐵內部人員有否做好巡查，因此未想過向潘查問。

沙中綫土木工程東西綫及工程管理辦公室前總經理黃智聰亦有作供。他港鐵沙中線建造經理陳傑霖早前出席沙中線紅磡站調查委員會時供稱，曾與禮頓討論修改連續牆設計方案，但認為改動輕微，毋須先諮詢屋宇署。黃說「不評論改動是major或minor」，但認同港鐵未及時更新圖則有所不足。

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