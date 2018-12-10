與妻育有兩歲兒　46歲父親心衰竭求心續命　心功能僅餘不足5% (18:29)

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46歲的甘明光任投資銀行顧問，與太太育有25個月大兒子，是家庭經濟支柱。甘明光18歲身體檢查時已知患有心肌肥大，但沒有徵狀，至2012年出現氣速及心房纖維性顫動，診斷為肥厚性心肌病，使用藥物治療。

今年7月，甘明光在街上突然暈倒，其後證實心臟衰竭，情況嚴重及開始影響身體其他器官，雙腳水腫、排尿困難。他8月入住瑪麗醫院，一度要用4種強心藥支援血壓，並需接受血液透析維持腎功能幫助排尿；9月情況嚴重至加裝人工心肺機（ECMO）作短暫性支援，其後改以雙心室輔助裝置代替心臟功能，但裝置亦開始出現血塊並要更換。甘明光目前心臟功能只剩少於5%，急需心臟移植，目前於同血型及體型病人中位例移植名單首位。

甘明光說，8月入院後至今瘦了60磅，情況差時會氣喘、腳腫、無胃口，現時有改善。他續指入院至今一直未見過兒子，只是跟兒子視像通話；又說兒子喜歡到迪士尼樂園，希望出院後能再與兒子到樂園玩，並希望能盡快重過正常生活。他呼籲市民能支持器官捐贈，對康復有信心。

瑪麗醫院心胸外科顧問醫生何嘉麗指，甘明光入院後，肝功能一度出現衰竭現象，致昏迷近一星期；其腸和腎功能亦一度非常差。何嘉麗形容，甘明光兩度走過鬼門關，認為他生存的意志力非常強。

何嘉麗指，甘明光正使用薄血丸以減低心臟裝置出現血塊的機會，但有出血性腦中風的風險；另一方面，如果出現血塊，流到腦部就有機會出現缺血性腦中風；出現嚴重感染亦可能危及性命，指愈快做移植手術愈好。

何嘉麗又說，甘明光換了雙心室輔助裝置後，其他器官的情況回復正常，形容這是換心的最好時候。何嘉麗指，由於甘明光身型較高，達183厘米，他需要較大的心臟，捐贈者需要是183厘米以上的O型血男性。

截至12月7日，2018年進行了17宗心臟移植和7宗肺移植，現時仍有約50人輪候心臟移植和約20病人輪候肺移植。何嘉麗指，感覺香港人愈來愈支持器官捐贈，希望風氣能夠延續，救助病人。

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