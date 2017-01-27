【北角保母車溜前撞人．短片】增至4死　警方指司機疑未有拉手掣　事發時準備收工交更 (19:22)

【18：31更新】死亡人數增至3人，一名70歲老婦在律敦治醫院不治。

【18：08】一輛保母車於北角長康街溜前，意外釀成14人死傷。港島交通部總督察(調查及支援組)辛倫欽指，事故造成9男5女受傷，年齡介乎22至89歲，其中一名83歲男途人和80歲女途人證實死亡。至於涉事司機則頭、頸、背受傷，目前於東區醫院深切治療部留醫。

警方指現場非交通黑點，據現場消防同事發現，車上手掣沒有拉上，正循司機有否拉手掣及手掣機件有無故障兩大方向調查。涉事保母車為棍波車輛。

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事發地點長康街斜度為8度。經初步調查後，相信事發時，涉事62歲保母車男司機正準備交更，將車停泊長康街近堡壘街一斜路後下車，惟懷疑無妥善拉手掣致車輛溜前，司機嘗試到車頭以身擋車，被捲入車底並拖行20米，倒卧地面重傷。車輛繼續衝下100米斜路，期間輕微撞倒兩輛的士，並剷上英皇道和熙和街交界一地舖，撞倒多名途人。辛續指，涉事司機今早7時開工，至11時駕駛第二轉車，事發時正準備收工。

銅鑼灣消防局局長郭威信指，消防於下午1時57分接獲報告後，4分鐘內到達現場，派出9輛消防車、15輛救護車，共動用82名救援人員出動拯救。由於現場有3人被困，消防出動坍塌搜救專隊，於右車輪、車底中間及保母車右車頭位置，分別救出1名女子和2名男子，拯救過程約20分鐘。

西灣河救護站主管（署任）歐陽宏建指，接報後第1架次救護車於7分鐘內到達場現場，為傷者分流包紮。事件中共派出11架次車輛，將7人送往東區醫院，及5人送往律敦治醫院。其中7人傷勢嚴重，主要骨折和大量出血，手、腳和頭均有不同程度擦傷。

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