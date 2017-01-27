【獨家．華為孟晚舟案】SKYCOM域名由華為登記　登記人與華為律師同名　華為律師：我不方便回答你 (17:46)

至於負責域名的管理人員資料，包括電郵、電話號碼及傳真號碼，3項資料均與「huawei.com」的域名登記資料相同。至於管理人員則名為ShenFen。本報根據以上資料，發現與深圳華為的知識產權部律師沈芬同名。

記者致電華為總部，成功聯絡沈芬，記者問何以星通技術以她的姓名作登記，她稱不方便回答，又指不知道有這件事，問到是否知悉星通的域名仍然存在，以及孟晚舟案件時，她只說：「我不清楚，我不方便回答你，如果有問題，請聯繫相關部門。」

有業內人士解釋，「.hk」域名最長只可續期5年，而相關域名的首次登記日期則為2013年，惟公司註冊處資料顯示，華為於2007年已將星通股權全數轉移給一間離岸公司，意味星通在易手後仍與華為有關。本報就以上問題向香港及深圳華為查詢，暫未獲回覆。

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