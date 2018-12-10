拾百萬現金不報兼作假證　的士司機認罪稱一時迷失　平安夜判刑 (17:19)

案情指，找換店東主林巧珍（59歲）與妹夫於本年5月6日攜帶內有逾百萬元現金的環保袋乘搭被告鄧照發（59歲）的的士，下車時卻忘記帶走環保袋。林發現遺留後報警，警方聯絡被告錄取口供，被告在警誡下稱沒有見過涉事環保袋。

警方其後透過被告鄰居的閉路電視，看到被告曾手持環保袋，遂搜查其寓所。警方在屋內搜獲一張有關下白泥26號的土地繳費單，並稱會往該處搜屋，此時被告才坦白稱自己把款項藏在祖屋內。在再次警誡下，被告招認把贓物分4袋藏匿，沒有花一分一毫，而警方最終亦成功找回全部款項。

辯方求情指，被告沒有與不誠實罪行相關的案底，有穩定家庭，30多年來勤勞駕駛的士養家。辯方續指，受害人已原諒被告，逾百萬款項亦已完璧歸趙，被告亦坦言因「一生未見過咁多錢」，一時迷失才犯案。

法官反對辯方稱此案是典型「拾遺不報」案件，更謂被告違反誠信，案情嚴重。法官駁回辯方提議索取社會服務令報告的建議，但表示須先索閱被告背景報告，將案件押後至本月24日判刑。

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