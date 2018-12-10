拾百萬現金不報兼作假證　的士司機認罪稱一時迷失　平安夜判刑 (17:19)

找換店東主遺下裝有逾百萬現金的環保袋在的士內，的士司機拾遺不報，先向警方供稱沒有見過環保袋，後來被閉路電視拍下罪證才改口稱「一生未見過咁多錢」，因一時迷失才犯案。司機今在區域法院承認一項盗竊罪及一項有意圖提供虛假資料以誤導警務人員罪，法官直言案情嚴重，將司機還押待平安夜判刑。
案情指，找換店東主林巧珍（59歲）與妹夫於本年5月6日攜帶內有逾百萬元現金的環保袋乘搭被告鄧照發（59歲）的的士，下車時卻忘記帶走環保袋。林發現遺留後報警，警方聯絡被告錄取口供，被告在警誡下稱沒有見過涉事環保袋。
警方其後透過被告鄰居的閉路電視，看到被告曾手持環保袋，遂搜查其寓所。警方在屋內搜獲一張有關下白泥26號的土地繳費單，並稱會往該處搜屋，此時被告才坦白稱自己把款項藏在祖屋內。在再次警誡下，被告招認把贓物分4袋藏匿，沒有花一分一毫，而警方最終亦成功找回全部款項。
辯方求情指，被告沒有與不誠實罪行相關的案底，有穩定家庭，30多年來勤勞駕駛的士養家。辯方續指，受害人已原諒被告，逾百萬款項亦已完璧歸趙，被告亦坦言因「一生未見過咁多錢」，一時迷失才犯案。
法官反對辯方稱此案是典型「拾遺不報」案件，更謂被告違反誠信，案情嚴重。法官駁回辯方提議索取社會服務令報告的建議，但表示須先索閱被告背景報告，將案件押後至本月24日判刑。
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