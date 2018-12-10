涉藉詞「驅鬼檢查屍毒」非禮及襲擊母女　中年漢否認8罪 (18:16)

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控方開案陳辭指，年約40歲的X患有邊緣性人格障礙、反覆性抑鬱及假性癲癇症，案發時15歲的女兒Y則患過度活躍、注意力不足等症狀。X於2016年8月告知朋友家中鬧鬼，其間出現癲癇，並獲介紹被告袁銘權（55歲）到其住所驅鬼。被告同月26日到場進行封屋起結界儀式，又要求X躺在牀上，及由朋友脫去所有衣服。X曾質疑脫衣的行為，但被告稱有良好效果，並觸碰X的乳房、乳頭、陰道，稱X要性興奮才能移除「元珠」。被告其後稱X需不時進行相關步驟，並向X收取8000元的費用，X其後3次向被告付費共2200元。

被告在同年9月、在X癲癇發作後，兩度向X進行上述動作，並聲稱「元珠」對X有害，以及需驅趕X墮胎後的嬰靈。X曾向朋友表示，不能接受插陰道的治療方式，朋友亦感不妥，惟被告稱屬唯一治療方式，故朋友不干涉。

X的同事於2017年3月26日得悉相關治療方式後感擔憂，遂到場監察。X其間癲癇發作，被告則聲稱要恢復其意識，將手伸進X的衣服內，在其乳房間移動。

同年3月29日，因Y感不適，X要求被告前來，惟X後來癲癇發作，遭被告打至左眼腫起。X的鄰居則目睹被告將手放進X的衣服內，稱X極度虛弱，需保護其心臟。被告同晚在X的家中留宿，X後來需留院治療5天。

同月30日，X再次癲癇發作，被告再度撫摸其胸部，但遭X拒絕移除「元珠」。當時在屋內睡覺的Y則發現被告將手伸進其衣服，觸碰其乳房和私處。被告聲稱正檢查其體內是否有「屍毒」，並遭Y趕走。Y事後感驚恐、常發噩夢，但因認為母親信任被告，故直至5月才告知X。X對此感驚訝，因自己從未允許被告觸碰及治療Y，她並於5月報案。

被告被捕時稱：「每個師傅都有唔同做法，你覺得犯法咪拉我囉。」被告又指，自己為道士，專長為驅鬼治療，治療方式屬佛教技巧，並於睡夢中跟隨「金身羅漢」學道，惟承認自己未曾加入正式宗教團體，及接受宗教訓練。黃大仙祠監院道長李耀輝則表示，佛道沒有「元珠」及「屍毒」的字眼，沒有睡夢修道之說，亦不能接觸異性的身體。

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