涉賄運輸署測試員驗改裝車過關　車身裝飾東主罪成判囚4月 (16:13)

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屯門裁判法院裁判官水佳麗表示，被告郭俊希（46歲）4次轉介車輛予測試中心驗車，其中一次涉案驗車員向被告說「運輸署啊Sir啱啱到，如果架車遲咗離開，我哋都瀨嘢」，裁判官質疑驗車員為何會慶幸。

裁判官引述，被告曾提及向受檢驗車輛其中一名車主收取1800元，叮囑其合伙人將其中500元現金交予驗車員，不能銀行戶口轉帳，並只可打電話與驗車員聯絡。裁判官表示，三人行為神秘，亦無證供指該金額僅作車輛維修費，故認為被告和合伙人以500元誘使驗車員「隻眼開隻眼閉」，讓車輛快速暢順通過測試，及獲取「宜於道路上使用證明書」。裁判官綜合以上各證供，裁定被告罪名成立，被告聞後以手掩臉啜泣。

裁判官認為案情嚴重，可能令不合資格車輛繼續在道路行駛，並指案件揭發驗車中心的利益申報系統成效受質疑，斥責串謀行為嚴重衝擊運輸署透過電腦系統控制驗車中心運作，又質疑涉及賄款不只1300元，終判被告監禁4個月。

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