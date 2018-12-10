財務中介偕母涉洗黑錢受審 (15:32)

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控方開案陳辭指出，任職財務中介人的首被告羅家逸於2016年3月，介紹案中在逃者到盈基興業有限公司申請樓宇按揭貸款，對方涉向盈基訛稱自己為大潭道浪琴園一單位業主關恩亮，並用虛假身分證、差餉及水費單等，及向律師樓申請「遺失樓契」聲明，成功獲批逾980萬按揭貸款。

在逃者於償還第一期貸款後，再沒有償還其餘款項，盈基遂致電遭冒認的真業主關恩亮「追數」。關否認曾授權相關按揭貸款，指自己於2011年花2600萬購入該物業，樓契存於保險箱內，沒有遺失。

警方其後展開調查，發現在逃者曾以關的名義開設一銀行戶口，內有盈基批出的980萬元貸款。當中250萬元其後被存入次被告歐陽慕玲持有的「Reliance Consultant Ltd」公司戶口；300萬元則被存入首被告羅家逸的個人戶口。歐陽和羅兩人為母子。

事後，歐陽和羅分兩次從公司戶口提取該筆250萬款項。同年5月，核數師替涉案公司準備財務報表時，發現該兩筆不明提款，遂警告兩人，惟兩人仍堅持將財務報表上報稅務局。兩人最終於去年5月被捕。案件明續審。

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