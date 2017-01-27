【紅磡站調查聆訊】指示檢查清單日期寫「2017年」？　港鐵建造經理稱僅要求列明「後補」 (14:57)

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上述「螺絲帽檢查清單」，由港鐵高級工務督察黃智超加簽、高級建造工程師（土木）何昊幫及一級建造工程師馬明呈均有參與製作。

3人早前均供稱，曾與傅賢哲討論表格格式及填寫的日期，包括按何指示寫上2017年2月10日，以方便追溯2017年2月，港鐵亦曾就螺絲帽接駁問題作出內部調查。傅承認自己當時職級屬4人中最高。

不過，傅今否認曾作有關寫日期指示，只稱曾提醒3人如需寫上日期，必須列明是後補。不過，委員會代表資深大律師Ian Pennicott及委員會主席夏正民均質疑，傅賢哲作為3人上司，不可能沒參與寫日期討論，傅回應「唔記得有冇份傾日期」。

港鐵協調經理（沙中線）吳嘉華下午亦出庭作供，他有份參與2017年初港鐵因東西月台層板鋼筋接駁問題而作的內部檢討。吳指， 雖沒有親身看過地盤紀錄，但信賴工程建造團隊友檢測及測量報告「RISC Form」，亦向黃志超等人了解工程狀況，因此有信心港鐵能百分百確保螺絲帽接駁穩妥。

不過，早前已有港鐵前工程師「推翻」說法，指簽發RISC表格時，主要涉及鋼筋結構穩固，不一定有檢查螺絲帽。

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