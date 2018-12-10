和宜合道爆水管　警暫封兩路 (13:39)

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2018年12月10日星期一
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投訴警察課首11個月收1354宗投訴 毆打投訴增23% (18:06)
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【北角保母車溜前撞人】林鄭：駕駛者肩負很大責任 勿因貪快疏忽致意外 (11:50)
涉礙立法會人員執勤 尹兆堅林卓廷今提堂不認罪 林：還我清白 (11:38)
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財務中介偕母涉洗黑錢受審 (15:32)
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和宜合道爆水管 警暫封兩路
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上午11時許，葵涌和宜合道一條地下水管爆裂，大量水及沙石湧上行人路面，影響範圍達10米乘10米。和宜合道、大隴街車路及行人路暫時封閉，水務署人員趕至現場搶修。
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爆水管
葵涌
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