【華為孟晚舟案】被揭擁有3本特區護照　入境處拒評　稱任何時候只會持一本有效護照 (21:28)

發言人表示，入境處在簽發新護照時，申請人必須將其所持有的舊護照交回註銷，處方以剪角方式註銷護照後，會將該護照交還給申請人。發言人續指，按入境處現行做法，特區護照持有人，可在有效期屆滿時，申請換領新的特區護照，但在一些特殊情況下，如護照遺失，損毀或申請人個人資料有所變更，持有人可申請提前換領特區護照。

發言人補充，如有特殊需要，例如申請人的舊護照內仍貼有其他國家的有效簽證，申請人可以在申請換領特區護照時，同時申請將新舊護照拼合，而拼合護照會作出一項批註，以說明舊護照內載有一個仍然有效的簽證，惟舊護照因已剪角所以已確定無效。

曾任入境處長的黎棟國及葉劉淑儀均表示，香港永久居民可以持有多本特區護照，但同一時間只有一本有效。

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