【短片】樂施會倡推行「生活工資」時薪54.7元　籲政府企業帶頭 (19:22)

研究由樂施會和香港中文大學香港亞太研究所生活質素研究中心，於去年11月至今年2月期間合作進行，以立意抽樣方式訪問由僱員及其家人組成的聚焦小組，了解住戶的生活開支，包括食物、房屋、其他基本生活所需費用及備用現金，再以一人及三人在職家庭的勞動人口作基礎，從生活開支計算出生活工資的時薪。

研究發現，一人在職家庭的基本每月生活開支介乎10,494元至11,548元，三人在職家庭介乎19,768元至21,127元。其中住屋佔最大開支，一人家庭約5300元，三人家庭介乎5,555元至6,425元：其次是食物，一人家庭介乎2,305元至3,275元，三人家庭介乎8,666元至8,879元。

樂施會香港、澳門及台灣項目主管曾迦慧指，政府作為本港最大的僱主，聘請多名外判的非技術員工，應該帶頭支付員工生活工資，與基層勞工分享經濟成果。她又指，已有與本港一些商界的僱主會面，他們普遍認為水平可以負擔，樂施會期望2019年上半年可以成立推動生活工資的組織，並設立認證制度嘉許支付生活工資的僱主。

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