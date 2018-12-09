調查：一成七學童現抑鬱徵狀　或親子關係疏離有關 (16:38)

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服務處調查顯示，有5.3%學童的抑鬱徵狀達需關注水平，另12.3%達臨床水平；而受訪學童的抑鬱分數平均分為49.4分，較去年的47.9分高1.5分。

而在壓力來源方面，以1分（從不）至4分（經常）計算，首3個受訪學童評為「經常」的項目，分別是選擇中學及升中適應，有19.6%；其次是自由或玩樂時間太少，有19.5%；第3是父母責罵或處罰，有18.7%。

調查又詢問有關「父親依附」及「母親依附」量表問卷，結果發現，親子關係疏離可能與兒童產生抑鬱徵狀有關。以1分「不曾這樣」至4分「經常這樣」作量度計算，其中關係最明顯的一項為「跟父母在一起時，我很容易感到心煩」，其關係系數為0.442，即受訪學童愈經常感心煩，其呈現抑鬱徵狀的可能性亦愈高。

服務處精神健康綜合服務協調主任盤鳳愛表示，發現不少學童常感到孤單，無人可傾訴，而許多父母花大量時間在子女的學業上，「忽略了情感連結」，建議父母因應子女不同成長階段，以不同形式表達愛。

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