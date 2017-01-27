【短片】年輕練酒量降患癌風險？　防癌會拆解謬誤　引研究：女性每周飲3次以上乳腺病風險高3倍 (17:00)

另外，香港防癌會在10月26日至11月7日進行問卷調查，訪問了1019人，96%受訪者表示曾飲酒，當中69%人表示在20歲或以下開始飲酒。調查指，68%受訪者在過去三個月曾飲酒，當中45%屬暴飲情況，即一次過飲至少5罐啤酒、5杯餐酒或5杯20毫升的烈酒，暴飲者平均每月暴飲兩次。

在飲酒與疾病認知方面，最多受訪者認為飲酒增加患肝癌及胃癌的風險，分別佔77%及54%，但只有2%受訪者認為飲酒增加患乳癌風險。

另外，40%受訪者認為，愈年輕開始訓練酒量，身體愈能適應並減低飲酒致癌風險。不過香港防癌會癌症教育小組委員主席廖敬賢表示，飲酒時間愈長，致癌風險愈高。他解釋，人體有新陳代謝機制，肝臟會將酒精（即乙醇）轉化成致癌物乙醛，乙醛可令細胞發生變異並致癌；另外人體可將乙醛轉化為無毒物質。

他續指，東亞人的基因令轉化為乙醛的速度加快，患胰臟癌的風險較高，而有35%至45%的東亞人的基因有缺陷，無法將乙醛轉化為無毒物質，毒素積聚於體內，會增加患食道癌及頭頸癌的風險。

廖又指，酒精會令血液中的雌激素水平升高，增加患乳癌風險，對年輕女性的影響特別嚴重。他引述一項2010年的研究指，每星期飲一至兩次酒的女性，患良性乳腺疾病的風險較沒有飲酒的女性高57%，如每星期飲3至5次的風險則為沒有飲酒的3倍。

廖表示，就酒精致癌風險而言，並沒有安全的引用水平，建議飲酒人士減少飲酒甚至戒酒。

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