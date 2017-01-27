【華為孟晚舟案】持多本護照　張達明分析指港府應解釋　胡錫進：渲染者是良心被狗吃了 (14:10)

張達明指，即使孟晚舟「坐飛機多過坐巴士」，但從細節上來看，3本香港護照是K、J字頭，表示三本護照是在一段短時期內簽發，認為這麼快便蓋滿章的機會不高。

另外，張達明說，入境處資料顯示，護照持有人領取新護照時，必須將舊護照交回入境處注銷，但根據美國司法部呈交的資料，她這次是用第二本護照入境加拿大，而並非用最新簽發的第三本護照，這表示她在未有注銷第二本護照的情況下獲簽發第三本護照，故他認為港府需要盡快徹查事件及公開解釋。

本身是大律師的經民聯梁美芬昨日則說，特區護照是中國公民護照的一種，據她理解，持有特區護照則不會同時持有內地護照，屬「二擇其一」。她又舉例，身邊的內地朋友在港領取特區護照時，均有將中國護照交回。不過她認為，同時擁有中國及特區護照並無違反內地國籍法，「只是一國兩制下的政策」。

內地方面，《環球時報》總編輯胡錫進在微博發帖，形容渲染孟晚舟有多本護照議題的人「很下作」、「挑動民粹」，「如果他們是中國大陸人，那一定是良心或者腦子被狗吃了」。他更表示：「所有在孟晚舟事件中胳膊往外拐的人，以及在這個時候踩華為和（華為創辦人）任正非父女的人，都應該知恥！」

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