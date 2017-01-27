【華為孟晚舟案】工聯會到美領事館抗議促放孟晚舟　吳秋北：野蠻政府反人權反文明 (14:27)

工聯會指，加拿大無理拘捕孟晚舟，嚴重侵犯人權，要求當局立即釋放她，又質疑孟晚舟在中美貿易戰「休戰」期間被捕，顯示美國極力打擊中國發展。

陸頌雄斥責美國的「霸權主義」對華為高層作不合理拘捕，至今未能提供任何犯罪證據，是完全不可以接受。

鄧家彪表示，事件「巧合地」發生在中美貿易戰期間，而華為是全球第二大手機銷量公司，意味國家「高新科技」，有機會成為領頭羊，惟此時孟晚舟女士被拘捕，認為背後有國際政治鬥爭的含意。鄧家彪日前已把facebook頭像轉成華為標誌，以示支持。

工聯會會長吳秋北則於facebook發帖，批評美國和加拿大「蠻橫已及瘋狂」，「其厚顏無恥已不可想像，它祖宗十八代以來的偽善也不顧了，就是赤裸裸違法、反人權、反文明、反『普世價值』」。

吳秋北稱，「全世（界）有良知的都會譴責美帝國主義」，認為華為應向兩個「野蠻政府」提出抗訴，追究責任到底。

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