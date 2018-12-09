傳真社：香港電訊6機樓違契　全部未按期限糾正 (13:23)

傳真社發現，涉事6個機樓客服中心中，位於荔枝角及元朗的已分別在9月及10月關閉；位於灣仔及荃灣的則於上月底停運；而位於旺角及銅鑼灣的仍有運作，不過中心內貼出告示，稱中心將會在本月月底關閉。

傳真社其後翻查土地登記冊，發現各機樓客服中心並沒按地政總署警告的14日或28日限期前糾正，按警告時間計算， 6個客服中心分別運作超過糾正期限3至21個月。

地政總署回應傳真社查詢時，確認6個違規機樓地段因業權人於限期內未有作出糾正而被「釘契」，並且保留採取進一步執行契約條款行動的權利。

不過，地政總署未有回應會否向6間違規機樓的業權人，追討過去7年的豁免限制費用，僅指如業權人提出短期豁免書或豁免許可申請，署方會收取行政費和豁免費，及追溯違契事項由開始至獲批豁免期間以市值租金計算的豁免限制費。

至於香港電訊方面，傳真社表示，對方僅回覆「公司就客戶服務中心事宜繼續與相關分區地政處保持緊密溝通」。

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