公司推出「家屬病假」　准員工請有薪病假照顧患病直系親屬 (18:48)

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百特醫療用品有限公司總經理黃家駒指，員工只需出示直系親屬的醫生紙，便可使用自己每年12天的有薪病假，請假照顧家人。黃表示，過往聽到有同事為照顧患病的子女和父母而要請年假，促使公司思考，可如何讓員工可靈活使用這類病假來照顧家人，「可能自己很少病，較少用到病假，反而最常病的是家中小朋友或父母」。

該公司的人力資源經理鄭穎恩表示，曾有新入職的員工要用自己的有薪年假，照顧患癌的父親，「很難全用自己年假，新入職只有14日年假，很多時只能請半日，能陪他（父親）看病，又陪不了他回家」。鄭指，最後該位同事能受惠於家屬病假措施，自今年年初措實施以來，已請了7天家屬病假照顧父親。

鄭續指，有不少請了家屬病假的員工，在消假的電郵中特別提到，欣賞公司推行家屬病假的政策。從公司每年的問卷調查可見，員工的投入指數也有所增加。

黃家駒表示，相關措施推行以來，未見請病假的人數和日數有明顯增加，「我相信員工無需要濫用，也只是12日，濫用也只是使用自己病假的限額」。

香港九龍貝爾特酒店則容許分娩後的員工，由全職轉為兼職。酒店人力資源總監陸文華指，曾有銷售部員工擔心，產子後需照顧小朋友，難以兼顧工作而打算辭職，但在獲悉公司有為分娩後轉兼職的措施後，決定繼續留任。酒店區域總經理蘇毅雄補充，在酒店行業中，有兼職銷售部員工是十分「少有」。

陸文華又指，為方便餵哺母乳的同事，會免除他們的出外銷售活動，轉而負責內部工作，讓她們更可用上公司的哺乳室。

民政事務局及家庭議會每兩年舉辦一次的家庭友善僱主獎勵計劃今日頒獎，共有3264間機構和企業得獎。本屆計劃亦新增「家庭友善僱主至尊大獎」，共14間公司和機構獲獎

今次比賽亦另設「卓越家庭友善僱傭措施」獎，獲選入該獎十大的百特醫療用品有限公司和香港九龍貝爾特酒店，分別是網民投票中獲得最高票數的3間公司之一，因而獲得「我最喜愛家的友善措施」獎。

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