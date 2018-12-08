【殺父棄屍案．短片】疑犯身纏鎖鏈　解返兇案現場重組案情 (16:50)

【14:22】香港仔瀑布灣公園對出海面前日（6日）發現一具浮屍，揭發一宗兒子借錢不遂弒父案，警方今午重組案情。26歲姓黎疑犯身穿藍色風衣、深藍牛仔褲及黑色平底鞋，被黑布蒙頭，腰纏解犯鏈及扣上手銬，在多名探員包圍下，約中午12時半先被解返第一兇案現場屯門寶田邨死者寓所；逗留一小時後，疑犯下樓被帶往大廈垃圾房，重組其棄置兇刀過程。

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至下午1時40分，疑犯被押解上車，前往第二現場華富邨舊居；其後再被解往瀑布灣公園棄屍現場，重組當時情况。

事發本月4日（周二）中午，疑犯前往其父屯門寓所，向對方借錢不果後，涉嫌以刀殺人。翌日兒子用紅白藍尼龍袋包裹屍體放進膠箱，再召客貨車運往華富邨舊居；他其後外出購買一個紫色行李篋，將藏屍尼龍袋轉放篋內，貼上牛皮膠紙封篋。至6日凌晨，兒子將藏屍行李篋拖往華富邨瀑布灣公園，拋進海中棄置。他隨即購買機票早上前往台灣，經警方勸解下即日晚上11時許返港自首，於機場被捕。

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