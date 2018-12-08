促重啟民主發展　包致金：沒有什麼比一國兩制原則的成功更重要 (14:26)

包致金在致辭時提到，香港被承諾有特首和立法會「雙普選」，但此承諾完全無得到實現。他稱，曾有一段時間很憤怒，因有人問香港有否法治，他認為香港沒有民主，但在4個條件下，香港有法治，包括：獨立司法制度下保障的憲法、三權分立、人權得到保障，最重要是推進民主，法治不能作為窒礙民主發展的理由。

同場的資深大律師李志喜表示，《中英聯合聲明》沒提及人大釋法制度，人大釋法問題要急切處理。

立法會議員朱凱廸參選鄉郊代表，被指隱晦地支持港獨是選項，被取消參選資格。李志喜稱，《基本法》第104條沒有提到鄉郊代表要宣誓擁護《基本法》和效忠香港特區，人大就104條釋法後，對立法會議員的要求，現時擴大到鄉郊代表選舉，是不受約制的釋法權。她又說，現時即使參選人已宣誓、簽聲明，但選舉主任卻因相關人士過去的行為而不相信，她以假設法官向證人說，由於證人以前曾作假誓，故不讓證人作證為例，反證選舉主任做法不合理。她批評，此舉剝削參選權和提名權。

其他新聞：尹兆堅林卓廷遭預約檢控 盧偉聰：警方接報都會公正調查

其他報道：【朱凱廸被DQ】譚惠珠：立會DQ案例可引申至鄉郊選舉